GF Vip, una lettera smaschera Nathaly Caldonazzo: chi le lancia accuse ben precise?

Una nuova bufera sta per abbattersi su Nathaly Caldonazzo. La concorrente del GF Vip è la destinataria di una lettera scritta dall’ex moglie di Andrea Ippoliti. La donna, senza giri di parole, definisce l’ex primadonna del Bagaglino come una ruba mariti.

GF Vip: una lettera smaschera Nathaly

Nathaly Caldonazzo sta per vivere un momento spiacevole, sempre se il conduttore del GF Vip decidesse di metterla al corrente di quanto sta avvendendo fuori dalla Casa. L’ex moglie di Andrea Ippoliti, ex compagno della showgirl, ha scritto una lettera al settimanale DiPiù, in cui si toglie qualche sassolino dalle scarpe. La donna risponde al nome di Daniela e ha sposato il padre dei suoi 3 figli nel 2003.

Tutto andava per il meglio, quando Andrea ha iniziato ad avere comportamenti strani ed è venuta fuori la tresca con la Caldonazzo. Il fattaccio è avvenuto nel 2016, quando il figlio di Daniela e Ippoliti è stato invitato alla festa di compleanno della pargola di Nathaly, Mia. Ha raccontato:

“Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto ‘Ti amo’, firmato da Nathaly”.

Lo sfogo dell’ex moglie di Andrea Ippoliti

Quando Daniela ha scoperto la tresca, Andrea è andato via di casa e si è trasfertio dalla Caldonazzo. Quest’ultima, senza rispettare i 3 figli della coppia, ha reso immediatamente pubblica la relazione sui social. L’ex moglie di Ippoliti ha tuonato:

“Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza”.

Daniela vuole che Nathaly non faccia più alcun tipo di riferimento alla sua famiglia. Ha già provocato tanto dolore e con la sua partecipazione al GF Vip la ferita si è riaperta.

L’affondo di Daniela contro Nathaly

La lettera destinata alla Caldonazzo è ricca di accuse, alcune inerenti anche il suo percorso nella Casa del GF Vip. Daniela ha scritto:

“Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me”.

Poi, riferendosi alle accuse che Nathaly ha rivolto all’ex marito in diretta tv, ha tuonato:

“Lo hai etichettato come un narcisista patologico, non pensando che a casa c’erano i suoi figli che guardavano la televisione. Noi abbiamo avviato le pratiche per la separazione, ma siamo sempre una famiglia e lui ha cercato di correggere gli errori fatti, soprattutto con i figli”.

Come replicherà la Caldonazzo alla lettera? Se Signorini decidesse di fargliela leggere, lo scopriremo presto.