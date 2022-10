GFVip: perchè Marco Bellavia non è presente in studio durante la diretta del programma

Durante la diretta del GFVip, Marco Bellavia non è presente in studio. A spiegare la ragione di questa scelta, ci pensa il suo manager.

Marco Bellavia, ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, non figura tra gli ospiti presenti in studio durante la diretta del programma. Gli spettatori si stanno ponendo da tempo la domanda relativa al perchè non fosse stato presente.

A sciogliere ogni dubbio ci pensa il suo manager, Tony Toscano, che risponde direttamente ad un utente su Instagram.

GFVip, perchè Marco Bellavia non è presente in studio: la risposta del manager

Il manager di Marco Bellavia ha rilasciato una dichiarazione piuttosto chiara sul motivo per cui l’ex timoniere di Bim Bum Bam non fosse presente in studio. Secondo lui, in poche parole, si tratta di una decisione del programma.

Sarebbe infatti il team dello show a non invitarlo direttamente.

Tony ha risposto, alla domanda se la presenza di Marco fosse personale o della trasmissione, ammettendo: “Purtroppo non dipende da noi, è il GF che decide”. Una esternazione che lascia presagire che lo stesso Bellavia, forse, vorebbe sedere in studio come tutti gli altri concorrenti ora eliminati o addirittura squalificati dal programma.

La reazione dei telespettatori

Una volta scoperta la verità, sono stati numerosi i telespettatori che hanno dato il via a svariate proteste sui social. Secondo i commenti, la scelta del programma è stata infatti incoerente, poichè la stessa Ginevra Lamborghini – squalificata proprio per una frase bullista e indelicata nei confronti di Bellavia – ora è ospite fissa durante le dirette della trasmissione. Stesso discorso per Giovanni Ciacci.