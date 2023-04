Giaele De Donà ha sentito Edoardo Donnamaria: "Spero di ritrovarlo"

Giaele De Donà, dopo l’avventura al GF Vip, è tornata attiva nel mondo virtuale. E’ tramite i social che ha confessato ai fan di aver sentito Edoardo Donnamaria.

Giaele De Donà ha sentito Edoardo Donnamaria

Senza ombra di dubbio, Giaele De Donà è stata una delle protagoniste del GF Vip 7. La ragazza, entrata nella Casa più spiata d’Italia da semi sconosciuta, è riuscita a farsi apprezzare e i fan l’hanno portata in finale. Tra i suoi ex compagni d’avventura, ha stretto una bellissima amicizia con tutti i membri della fazione degli Spartani, che proprio recentemente hanno creato una chat su WhatsApp. Tra loro, però, manca Edoardo Donnamaria, con il quale Giaele aveva instaurato un bel legame. Anche se non è nel gruppo, la De Donà ha ammesso di averlo sentito.

Quando si rivedranno Giaele ed Edoardo?

Giaele, via Instagram, ha raccontato:

“Con Edoardo Donnamaria ci siamo sentiti per messaggio, avevamo un bellissimo rapporto in casa, ci rivedremo alla festa di Alfonso. Spero, al di là di tutti i casini, di ritrovarci anche con lui fuori”.

La De Donà riuscirà ad avere un bel rapporto con Donnamaria nonostante la presenza di Antonella Fiordelisi? Staremo a vedere.

Giaele De Donà: il ringraziamento per i fan

Oltre al dettaglio su Edoardo, Giaele ha voluto anche ringraziare quanti l’hanno sostenuta al GF Vip. Ha dichiarato: