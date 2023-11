Tornato alla vita reale dopo aver trascorso un mese al GF, Giampiero Mughini ha svelato chi vincerà il reality più spiato d’Italia. Il giornalista e opinionista non ha alcun dubbio: è lei la persona giusta.

Giampiero Mughini ha trascorso un mese nella Casa del GF, poi ha abbandonato il gioco. La sua permanenza nel reality, è bene sottolinearlo, aveva una data di scadenza fin dal suo ingresso. E’ stato lui stesso a dichiararlo:

“Questo è dovuto per vigliaccheria dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare. Questo mio libro è giunto allottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”.