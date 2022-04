Gianmaria Antinolfi svela i motivi della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Gianmaria Antinolfi, nel corso di una diretta di Casa Chi, ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex Vippone è amico di entrambi, ma crede che il nuotatore abbia preso questa decisione perché “non è tranquillo“.

Gianmaria: la rottura tra Manuel e Lulù

Nel corso di una diretta di Casa Chi, Gianmaria Antinolfi è stato chiamato a commentare la rottura improvvisa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’imprenditore napoletano è molto amico di entrambi, ma con il nuotatore ha un rapporto particolare. E’ per questo che ha ammesso che, anche se non ha sentito il ragazzo, crede che abbia preso questa decisione per via di una mancata tranquillità interiore. Gianmaria ha dichiarato:

“Conosco entrambi molto bene e sono molto legato ad entrambi per ragioni differenti. È normale che con Manuel, come con Aldo, io sia particolarmente legato perché ho condiviso con loro un pezzo importante delle mie emozioni e mi sono stati accanto in determinati momenti per me neanche semplicissimi. Sono grato nei loro confronti ed ho un legame viscerale con loro. Sono anche però molto legato a Lulù, abbiamo passato notti intere a parlare”.

Gianmaria: perché Manuel ha lasciato Lulù

Antinolfi, senza entrare nei dettagli della rottura tra Manuel e Lulù, ha fatto intendere i motivi che hanno spinto il nuotatore a mollare la principessa etiope. Ha dichiarato:

“Conoscendo molto bene Manuel, quello che ho sempre detto di lui è che, per quanto possa essere importante l’amore, ha altre priorità in questo momento nella vita. Non parlo neanche delle Paralimpiadi che sta preparando, ma del fatto che un giorno possa tornare a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di molta tranquillità. Io Manuel non l’ho sentito in questi giorni perché ero impegnato col lavoro, ma posso presupporre che per essere arrivato ad una decisione del genere vuol dire che sta attraversando un momento nel quale non è tranquillo”.

Stando a quanto sostiene Gianmaria, Manuel ha lasciato Lulù perché lei non gli consentiva di vivere in modo tranquillo il suo percorso verso la rinascita.

Lulù d’intralcio a Manuel

L’imprenditore napoletano ha concluso:

“Ho rivisto un pochettino quello che è successo nella casa, che ad un certo punto ha preso le distanze e si è allontanato perché in quel momento non era tranquillo e mancava di serenità. Penso abbia rivissuto lo stesso momento. Non so se è colpa di Lulù o di persone esterne. Però se l’ha lasciata significa che non sta passando un periodo tranquillo. Perché quando lui era uscito e lei era in Casa, continuava a ripetere ‘non vedo l’ora che esca Lulù perché voglio stare con lei‘. Se l’ha lasciata è perché al momento non è tranquillo”.

Insomma, Lulù è d’intralcio a Bortuzzo e non gli consente di avere quella tranquillità di cui ha bisogno.