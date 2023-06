Gianni Sperti: quali vip c'erano alla festa di compleanno dei 50 anni

Gli anni Gianni Sperti li aveva compiuto in realtà il 12 aprile, ma solo ma solo il 18 giugno l’opinionista televisivo è riuscito a festeggiare i suoi 50 anni. Ovviamente alla sua festa non potevano mancare molti dei volti noti grazie al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, di cui Sperti è appunto opinionista.

Quali erano i vip ospiti al compleanno di Gianni Sperti

L’ex ballerino ha scelto Napoli come location per la cinquantesima festa di compleanno, qui ha dato vita ad un grande party con diversi ospiti. Sperti si è presentato alla sua festa con un elegantissimo completo total black, e al suo fianco c’era la sua compagna di avventure di sempre: Tina Cipollari, con un vestito verde acqua.

Molti gli ospiti derivanti da Uomini e Donne: Lavinia Mauro e Alessio Corvino, usciti come coppia dallo show, sono apparsi ancora molto innamorati, e per fortuna, viste le deludenti storie di Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Anche una coppia del trono over si è presentata: Ida Platano e Alessandro Vicinanza, anche loro sono rimasti appiccicati durante la festa, spegnendo le voci che li vedevano sempre più distanti.

Ecco un’altra coppia inseparabile, sebbene in amicizia, Luca Salatino e Matteo Ranieri, da quando il primo si è lasciato con Soraia Ceruti, i due si frequentano molto. La grande assente della serata è stata invece Gemma Galgani, ma non è dato sapere se non ha potuto partecipare, o se non sia stata invitata.