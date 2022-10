Ginevra Lamborghini ha messo fine alla sua storia con il misterioso fidanzato e, secondo indiscrezioni, Antonino Spinalbese potrebbe esserne la causa.

Alfonso Signorini ha fatto sapere che la storia d’amore tra Ginevra Lamborghini e il suo misterioso fidanzato sarebbe giunta al termine e, secondo i rumor in circolazione, la causa della rottura tra i due potrebbe essere legata al rapporto instaurato tra l’ereditiera e Antonino Spinalbese al GF Vip.

Ginevra Lamborghini lascia il fidanzato

Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha svelato che sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Ginevra Lamborghini e il suo misterioso fidanzato. Secondo quanto affermato dallo stesso conduttore, la causa dell’addio tra i due potrebbe essere proprio il rapporto che Ginevra ha instaurato nella casa del reality show con Antonino Spinalbese (e che non ha potuto evolversi a causa della squalifica della stessa ereditiera).

“Ginevra pensa che il vero obiettivo di Antonella sia Antonino. C’è chi dice che Ginevra sia gelosa di Antonella. Questo perché potrebbe essere innamorata di Antonino, visto che ha appena lasciato il fidanzato. Insomma è una matassa che cercheremo di sbrogliare questa sera al Grande Fratello Vip“, ha affermato il conduttore.

Quanto al suo rapporto con Antonino Spinalbese, la stessa Ginevra ha affermato di considerarlo una bella persona e in tanti tra i fan del reality show speravano che tra i due prima o poi sbocciasse qualcosa.

Al momento Antonino è ancora recluso nella casa del GF Vip, mentre Ginevra è stata squalificata dal programma per via delle sue frasi su Marco Bellavia.

“Anto per me è una bella persona, con cui ho iniziato un rapporto speciale. Il primo nella casa con cui ho instaurato un rapporto vero e sincero sin dall’inizio. Ed è ovvio che è bello, si vede ed è innegabile, anzi per questa cosa avevo un pregiudizio sul classico belloccio che se la tirava.

Invece ho capito subito che aveva molte cose in comune con me. Io e lui siamo diventati amici, anche se metto la parola amici tra virgolette, perché ci siamo vissuti per poco tempo”, ha dichiarato la sorella di Elettra Lamborghini in merito al suo rapporto con l’hair stylist.