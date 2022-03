Giochi per Pasqua: le idee per i bambini

Dalla caccia alle uova che è un classico sino a colorare o dipingere oppure il pasqualone, sono alcuni dei giochi per Pasqua da fare insieme ai bambini.

La Pasqua si sta per avvicinare e insieme al pranzo con i parenti e gli amici, bisogna anche pensare a quale attività adatta per i bambini. In questa giornata, sono tantissimi i giochi per Pasqua adatti ai più piccoli. Qui sono disponibili tantissime idee e suggerimenti per farli divertire in modo semplice e sicuro.

Giochi per Pasqua

In occasione della festa pasquale, sono diversi i giochi con cui è possibile intrattenere i più piccoli in modo che si divertano con gli amici e i fratelli. Con le uova, i coniglietti e anche i pulcini che sono un po’ il simbolo della festività pasquale è possibile scegliere e organizzare tantissimi giochi con cui i bambini possono divertirsi.

La Pasqua è una festa molto allegra, gioiosa e carica di allegria e spensieratezza.

Solitamente ai bambini si regalano le uova di cioccolato, un dono molto ambito e apprezzato. Sono tantissimi giochi da regalare ai bambini per Pasqua optando tra idee originali e fantasiose in modo che possano divertirsi allegramente.

Si tratta di giochi che permettono ai bambini di dare forma alle loro passioni, di mettere in campo la fantasia e creatività. Nella scelta dei vari giochi per Pasqua, bisogna considerare alcuni punti, come l’età dei bambini in modo che sia una attività adatta a ognuno di loro affinché tutti possano divertirsi.

Ci sono giochi che si possono fare sia in casa, magari dipingendo o colorando le uova oppure all’aperto se il tempo lo consente e in quel caso è possibile sbizzarrirsi con tantissime attività che divertiranno e piaceranno ai piccoli in questo giorno di allegria.

Giochi per Pasqua: idee

Per intrattenere i bambini nella giornata pasquale, sono diverse le idee di giochi che possono fare al caso loro. I bambini hanno bisogno sempre di nuovi stimoli e divertimento, quindi perché non cogliere l’occasione con una serie di attività pensate appositamente per loro che si possono fare sia dentro che fuori casa.

La caccia alle uova è uno dei grandi classici giochi per Pasqua per i bambini. Un passatempo e un gioco che continua ad avere il suo fascino, oltre a essere molto facile da realizzare. Basta semplicemente prendere delle uova colorate o decorate da nascondere in casa o nel giardino per dare il via alla caccia al tesoro. Il bambino che riesce a trovarne il maggior numero vince un pezzo di cioccolata.

La tombola è un altro classico gioco della tradizione natalizia, ma per l’occasione è possibile anche personalizzarlo con tessere e cartelle dedicate alle immagini e ai simboli pasquali, come le uova, il coniglio, la colomba al posto dei numeri. I bambini possono colorare le cartelle e iniziare così a giocare con amici e familiari.

Se fuori piove e non è possibile passare la giornata stare all’aperto, si può approfittare delle condizioni meteo per dipingere e colorare. Su Internet è possibile scaricare o stampare tantissime immagini a tema pasquale in bianco e nero che i bambini si divertiranno a colorare. Per passare questa giornata, una bella idea è sicuramente il Pasqualone che contiene tantissimi gadget, sorprese e accessori.

Giochi per Pasqua online

Per intrattenere i bambini sono tantissimi i giochi per Pasqua che si trovano su Amazon con offerte e sconti imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizza tutte le informazioni dell’articolo. Qui sotto una classifica con i tre migliori giochi da fare con i più piccoli scelti tra quelli più apprezzati.

1)Giochi Preziosi pasqualone contenitore

Un guscio realizzato con risorse rinnovabili adatto alle bambine dai 3 anni in su, con tantissime sorprese e gadget dei Me contro Te. Contiene una gamma di accessori per giocare insieme a Sofi e Luì. Il regalo ideale per chi apprezza questa coppia di personaggi. Ogni bambina può divertirsi a decorarlo nel modo in cui desidera. In vendita con il 15%. Il prodotto più venduto del settore.

2)Giochi Preziosi pasqualone Power Players

Un prodotto multicolore con tantissime sorprese del mondo dei Power Players. Un prodotto di origine italiana con tantissime sorpresine per divertirsi insieme a questi personaggi. Un gioco molto apprezzato e amato dai piccoli che si trova in vendita con il 38%.

3)GirlZone regali per ragazza pasqualone

Un kit di uovo con sorpresa per le bambine compreso di colla, argilla soffice e glitter, palline di schiuma, profumi e inchiostri colorati per creare Fluffly Slime. Adatto ai bambini tra i 10 e i 12 anni per esprimere nel modo migliore la loro creatività e fantasia. In vendita con il 17% di sconto. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

