Giovanna Abate operata, l’ex tronista: “Ho avuto complicazioni”

Giovanna Abate operata, l'ex tronista ha dichiarato: "Non ho mai subito interventi come questo".

Giovanna Abate è stata operata. Nel corso di un’intervista al magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista ha dichiarato di avere avuto alcune complicazioni. A detta di Giovanna, non avrebbe mai subito interventi chirurgici come quello da cui è recentemente uscita.

Per la precisione, la ragazza ha dovuto rimuovere dei polipi al basso ventre. Niente paura: l’operazione è andata a buon fine, ora sta molto meglio, ma il post-operatorio è stato davvero complicato.

Giovanna Abate operata: “Intervento doloroso”

Giovanna Abate, che ha partecipato a un’edizione passata di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”.

L’ex tronista è molto amata dai fan del programma in onda su Canale 5. Molti di loro si sono preoccupati, premurandosi di chiedere alla diretta interessata come stesse dopo quanto subito. Giovanna Abate, attivissima in campo social, ha un contatto diretto con i suoi follower sul suo profilo ufficiale Instagram. I fan di Giovanna hanno fortemente sostenuto l’amore tra lei e Sammy Hassan, sbocciato proprio nel corso di Uomini e Donne.

Giovanna Abate operata: Sammy le ha scritto

Quello tra Giovanna Abate e Sammy Hassan è stato un amore che non è durato molto. La loro storia è iniziata lo scorso 2020, ma al momento non risultano più essere fidanzati. Nonostante abbiano intrapreso strade differenti i due sono rimasti in buoni rapporti. Sammy le ha scritto un messaggio per sapere come si sentisse. Giovanna ha dichiarato al riguardo: “Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”. Intanto, come riporta Solonotizie24.it, la redazione di Uomini e Donne è al lavoro per cercare nuovi volti per la prossima edizione del dating show. Lo staff di Maria De Filippi non si ferma, affinché sia tutto pronto per il prossimo autunno.

Giovanna Abate operata: Uomini e Donne va avanti

Giovanna Abate è stata senz’altro uno dei volti più amati di Uomini e Donne, ma il programma di Maria De Filippi va avanti e già gli amanti dello show si chiedono chi saranno i prossimi tronisti e se saranno riconfermati i cavalieri e se le dame del Trono Over apparsi nella scorsa stagione saranno riconfermati. Lo scopriremo tra qualche mese!