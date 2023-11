La ragazza, che si trovava in auto insieme al padre, stava ritornando a casa dopo aver sostenuto le prove per entrare nell’Arma dei Carabinieri a Roma.

Morta a 21 anni in un incidente

L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata ed è finita fuori strada sull’autostrada A1 direzione Calabria. Giovanna Brancati era residente nel comune di Ravagnese in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni il padre avrebbe perso il controllo della vettura, nel tratto di strada compreso tra Frosinone e Ceprano, schiantandosi violentemente contro il guardrail.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma per Giovanna non c’era più nulla da fare. Il padre, invece, è stato ricoverato in ospedale con gravi lesioni, ma si esclude sia in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, per il momento però non sembrano coinvolti altri veicoli. L’ipotesi più coerente è che il guidatore sia stato colpito da un malore improvviso.

La vicinanza alla famiglia

La notizia della morte di Giovanna ha scosso la piccola comunità di Ravagnese, che si è stretta intorno alla famiglia. La giovane calabrese si trovava a Roma per realizzare il suo grande sogno, ossia diventare un carabiniere. Anche i conoscenti e gli ex compagni di scuola hanno condiviso messaggi di cordoglio per la scomparsa di un’amica a cui erano tutti molto legati.