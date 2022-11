Giovanni Angiolini e Gianluca Vacchi insieme per beneficenza: i dettagli

Giovanni Angiolini e Gianluca Vacchi si sono sfidati a padel per un torneo di beneficenza.

Dopo aver infiammato la cronaca rosa grazie alla sua storia estiva con Michelle Hunziker, il chirurgo Giovanni Angiolini è tornato a far parlare di sé per un torneo di beneficenza affrontato insieme a Gianluca Vacchi.

Giovanni Angiolini e Gianluca Vacchi

In queste ore sui social l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini si è mostrato sorridente e euforico accanto a Mr Enjoy, Gianluca Vacchi.

I due hanno partecipato a un torneo di beneficenza presso l’inaugurazione dello Sporting padel Tempio all’interno del Palazzetto dello sport Tino Carta di Tempio. Dopo aver giocato contro il re dei social, Angiolini si è lasciato immortalare insieme a lui a mezzo social e gli scatti hanno fatto il pieno dei like da parte dei tanti fan incuriositi per l’incontro dei due. I proventi della partita sono stati dati in beneficenza ma per il momento non è dato sapere se Angiolini e Vacchi si conoscessero già o se il loro incontro abbia avuto ulteriori sviluppi.

La storia con Michelle Hunziker

Il nome di Giovanni Angiolini ha infiammato la cronaca estiva per via della liaison tra il chirurgo e la showgirl Michelle Hunziker. I due sono stati spesso avvistati insieme in Sardegna e sembra che durante l’estate la conduttrice avesse presentato al chirurgo anche le sue tre figlie. Nonostante questo la liaison tra i due sarebbe presto naufragata e, da alcune settimane, si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex marito, Tomaso Trussardi.

Sulla questione non sono emerse conferme.