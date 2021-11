Giulia Salemi e Pierpaolo verso le nozze? Interviene Soleil

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a sposarsi? Sulla questione è intervenuta Soleil Sorge.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a convolare a nozze? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente ma a smentirla ci ha pensato, dalla casa del GF Vip, Soleil Sorge.

Giulia Salemi: le nozze con Pierpaolo

Appena un anno fa Giulia Salemi incontrava Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip 5 e tra loro sbocciava un’intensa storia d’amore che, contro i pronostici delle malelingue, dura ancora oggi.

Negli ultimi mesi si sono intercorse voci riguardanti le presunte e imminenti nozze dei due ex gieffini ma la notizia, nella casa del GF Vip 6, è stata smentita da Soleil Sorge che fa parte della stessa agenzia per cui lavora anche Giulia. “Non mi risulta”, ha risposto l’influencer a Francesca Cipriani, che le chiedeva proprio se i due fossero intenzionati a sposarsi di qui a breve.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le critiche

La relazione tra l’ex velino e l’influencer è stata fortemente osteggiata in particolare dai familiari di Pierpaolo, mentre in molti tra i fan del GF Vip hanno creduto che l’influencer avesse approfittato della visibilità ottenuta dall’ex velino che, prima d’incontrare lei, nella casa del reality show si era dichiarato a Elisabetta Gregoraci. Nonostante polemiche, indecisioni e grosse critiche, Giulia e Pierpaolo stanno insieme ancora oggi e l’influencer è ormai considerata “una di famiglia” dai genitori dell’ex velino.

Giulia Salemi ha anche stretto un ottimo rapporto con il figlio di Pierpaolo, Leo, nato dalla precedente unione tra l’ex velino e Ariadna Romero.

Giulia Salemi e Pierpaolo: l’amore

Nonostante la loro storia abbia avuto un inizio decisamente in salita, oggi Giulia Salemi e Pierpaolo sembrano essere più felici ed uniti che mai e la loro storia starebbe procedendo a gonfie vele. La coppia fa la spola tra Roma e Milano e in tanti si chiedono se presto i due troveranno il modo di andare a convivere.

Per il momento Pierpaolo non è disposto a spostarsi da Roma per stare di più accanto al figlio, Leo, mentre Giulia Salemi è costrettta a fare ritorno a Milano per i suoi numerosi impegni di lavoro. A proposito del suo amore per la bellissima influencer italo persiana Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: “Io l’ho sempre sognato e finalmente si è realizzato il mio sogno… non svegliateci”.