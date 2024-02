Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 oggi ballerina professionista dello stesso talent, ha raggiunto un importante traguardo. E’ stata lei stessa ad annunciare ai fan la bellissima notizia: a soli 21 anni ha messo il primo mattone della sua vita da “grande“.

Giulia Stabile: importante traguardo a soli 21 anni

Vincitrice di Amici 20, in pochi anni Giulia Stabile è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Maria De Filippi l’ha scelta come ballerina professionista del talent e l’ha voluta anche come co-conduttrice di Tu Si Que Vales. Non solo, su Witty Tv ha presentato Fai un gavettone e Amici Full Out Live. Negli ultimi giorni, l’ex fidanzata di Sangiovanni ha annunciato ai fan di aver raggiunto un importante traguardo.

L’annuncio di Giulia Stabile

Via Instagram, Giulia Stabile ha annunciato che a soli 21 anni è riuscita a mettere il primo mattone della sua vita “da adulta“. La ballerina professionista di Amici ha acquistato una casa. Si trova a Roma ed è la primissima abitazione tutta sua. Un traguardo importante, specialmente per la giovane età. “Mi sa che sto diventando grande“, ha scritto a didascalia di una foto che immortala le chiavi del suo nido.

Giulia Stabile: prima casa a soli 21 anni

Dopo aver acquistato la casa, Giulia dovrà fare una serie di lavori di ristrutturazione. “Devo buttare giù i muri, portate le sedie“, ha scherzato la Stabile sui social. Di certo, appena la dimora sarà pronta la mostrerà ai fan.