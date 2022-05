Giulio Berruti, le immagini che lo ritraggono nudo sul set: cosa dirà la fidanzata Maria Elena Boschi?

Circolano in rete le foto di Giulio Berruti nudo sul set del suo ultimo film: sarà gelosa la fidanzata?

Girano in rete le immagini dell’ultimo film in cui recita Giulio Berruti. Foto bollenti, nelle quali l’attore si intrattiene senza veli, tra letto e pareti, in compagnia della sua collega che sembra apprezzare e non poco. Di fronte a queste immagini hot cosa avrà pensato la sua fidanzata, Maria Elena Boschi?

Giulio Berruti nudo sul set: cosa dirà Maria Elena Boschi?

Si tratta di un film polacco, che s’intitola Dziewczyny z Dubaju, titolo internazionale Girls to buy. Insomma, per capirci una sorta di 50 sfumature, però molto più spinto.

Sarà gelosa la fidanzata?

Sul set del film, girato nel 2021 Berruti sembra abbia interpretato un ruolo che farebbe storcere il naso ad una qualsiasi compagna. Tuttavia, c’è da dire che quando ci s’innamora di un attore bisogna anche tenere in considerazione situazioni come queste.

O come quella nella quale lui resta molto amico con la sua collega: infatti, Giulio ha istaurato un’amicizia con l’attrice polacca Paulina Galazka, 32 anni, con la quale ha postato foto sui social.

Le voci della loro rottura

Giulio e la sua fidanzata sono legati dal 2020, spesso nel corso di questi anni sono girate voci di una rottura tra loro, sempre smentite dai due. Tuttavia, sembrerebbe che durante le ultime vacanze di Natale i due siano stati separati.

Ma, al momento Giulio e Maria Elena sono ancora fidanzati. Certamente, la circolazione di quelle immagini non deve averle fatto piacere.