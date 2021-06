Gordon Ramsay, il nuovo hamburger è un flop sui social dello chef

Il nuovo hamburger di Gordon Ramsay è un flop sui profili social dello chef, dove gli utenti lo hanno fortemente criticato per le scelte fatte.

Un piccolo grande disastro quello fatto da Gordon Ramsay con il suo nuovo hamburger, presentato orgogliosamente con un video sul suo profilo Instagram. Infatti, sotto il video della ricetta, non sono mancate le critiche dei suoi follower che si sono posti varie domande dalle più semplici “Sì, ma come si mangia?” al “Sembra disgustoso.”

Il nuovo hamburger di Gordon Ramsay

Prima di addentrarci nel mondo delle critiche ricevute dal famoso che inglese, salito alla ribalta come il “cuoco televisivo” grazie ai tantissimi programmi da lui portati avanti negli anni, vediamo esattamente di cosa si compone questo nuovo hamburger definito dallo stesso Gordon Ramsay come “l’hamburger perfetto”.

Il suo nome è Onion Tatin Burger, un nome che già è un ottimo anticipo della complessità del piatto che ci troviamo di fronte a noi.

Se infatti tipicamente gli hamburger sono piatti tutto sommato semplici, per la preparazione di questo hamburger scendono in campo fino a 20 ingredienti diversi.

Tra i 20 ingredienti troviamo tre tagli di manzo specifici per la composizione del medaglione di carne, oltre che a burro di mele, pasta sfoglia e cipolle.

Il nuovo hamburger di Gordon Ramsay ispirato alla tarte tatin

Era già facilmente intuibile dal nome l’ispirazione che portato Gordon Ramsay alla creazione di questa follia culinaria, ovvero la tarte tatin.

Tipico dolce francese, la Tarte Tatin è torta capovolta composta da mele caramellate e una base di sfoglia.

In questo hamburger nuovo questo concetto viene portato nell’ambito del salato. Dopo aver impastato la carne con tutti i vari ingredienti previsti, tra cui il burro di mele, l’hamburger va cotto in padella con filo d’olio e ancora burro di mele.

Il nuovo hamburger di Gordon Ramsay: la composizione

Cotto l’hamburger, si procede alla composizione del panino, che è anche una delle cose che più di altre a fatto storcere il naso agli utenti su instagram. Si parte da una base di sfoglia, salsa, hamburger, lattuga, pomodoro e ancora sfoglia. Questa è la colonna che appare nel video su Instagram dello chef inglese.

La colonna molto alta giustamente fa nascere preoccupazioni tra gli utenti. Chi si chiede se sia necessario dislocarsi la mascella per mangiarlo, vista l’altezza smisurata, chi si limita a dire che non sembra per niente buono, e chi più semplicemente fa notare l’ipocrisia dello chef che aveva criticato in passato gli hamburge troppo alti.