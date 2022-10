Governo, Meloni accolta bene dai mercati: sale la borsa e scende lo spread

I mercati finanziari hanno accolto molto bene l'approdo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: la risposta della borsa e la discesa dello spread

Dopo l’imposizione alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre e la proclamazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Governo di Giorgia Meloni ha avuto ufficialmente inizio. I mercati finanziari, fino a questo momento, hanno risposto in maniera molto positiva a questo cambiamento.

La reazione dei mercati all’inizio del Governo Meloni: la borsa sale e lo spread scende

I mercati finanziari hanno accolto in maniera ottima l’inizio del Governo Meloni. Oggi, lunedì 24 Ottobre, è stato il vero primo giorno di operatività della leader di Fratelli d’Italia e Piazza Affari ha chiuso una seduta positiva con l’indice Ftse Mib in crescita dell’1,93% a 21.982 punti. Va detto, però, che questo risultato non è un unicum in Europa, anche le borse degli altri Paesi dell’Unione Europea, infatti, sono in un periodo positivo.

Cosa sta accadendo con lo spread

Oltre all’ottimo risultato della Borsa, arrivano notizie positive anche sul fronte spread. Analizzando tra Btp e Bund, gli indici che definiscono il livello di fiducia dei mercati, infatti, ci si accorge che il valore è rimasto su quota 225, di tredici punti inferiore rispetto ai punti dello scorso venerdì.