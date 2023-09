A distanza di due giorni dalla prima puntata del Grande Fratello, Rebecca Staffelli si è mostrata in lacrime sui social. L’opinionista che ha sostituito Giulia Salemi non si aspettava un riscontro del genere.

Grande Fratello: Rebecca Staffelli in lacrime dopo la prima puntata

Al Grande Fratello 2023, tra le tante novità, ci sono anche Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli, rispettivamente nei panni di opinionista unica ed esperta dei social. Dopo la prima puntata, la figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia è apparsa in lacrime sui social.

A didascalia dello scatto che la ritrae con le lacrime agli occhi, Rebecca ha scritto:

Poco dopo, è tornata su Instagram e ha ammesso:

“Sono iperfelice, le emozioni mi hanno letteralmente travolta , ma è solo l’inizio di questo lungo viaggio che faremo insieme. Fatemi sapere la vostra, commentate, ditemi tutto, spero che la prima puntata sia piaciuta a voi tanto quanto a me, i concorrenti entrati ieri sono fortissimi, avete già una preferenza?”.

E’ bastata una sola puntata ai fan del Grande Fratello per promuovere a pieni voti Rebecca Staffelli. La ragazza, anche se in molti erano affezionati a Giulia Salemi, è apparsa solare, sempre sul pezzo e genuina.

Premetto che non ho guardato il Gf,ho solo letto la marea di commenti negativi nei suoi riguardi,chiamatela empatia ma vedo del buono in lei,prima di sparare cavolate conoscete le persone… da ora ho una persona da sostenere,se non concorrente almeno lei🤣🤣 #rebeccastaffelli pic.twitter.com/xWoAidePDd

— AssuAssu (@Assusunta) September 12, 2023