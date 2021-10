Grande Fratello Vip 6: Clarissa Selassié amareggiata dalla nomination di Soleil Sorge

Dopo le nomination palesi al Grande Fratello Vip 6, Clarissa Selassié si è detta molto delusa dal comportamento di Soleil Sorge

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, è stato chiesto ai concorrenti di nominare solo le donne. Le Vippone hanno così fatto le loro nomination palesi nella stanza led, rispetto alle quali il voto più chiacchierato è risultato essere quello di Soleil Sorge.

L’influencer ha infatti nominato le tre sorelle etiopi, Lulù, Jessica e Clarissa Selassié, le quali sono apparse visibilmente sconcertate da tale decisione. Dopo la puntata, Clarissa in particolare si è confidata con Sophie, la quale a sua volta ha sottolineato come Soleil avrebbe potuto nominare Francesca Cipriani o Ainett Stephens anziché loro.

Clarissa fortemente delusa da Soleil

La princess più piccola ha dunque precisato di non voler uscire dalla Casa, perché fuori dovrebbe affrontare cose non belle, come la carcerazione del padre.

“Sono sincera, non l’ho presa bene. Pensavo avrebbe nominato un’altra persona. Ero quasi certa che avrebbe votato per Francesca. […] Perché se con una non parli poi non la voti?”: così si è dunque sfogata Clarissa, che pensava di aver trovato in Soleil una vera amica.

La motivazione di Soleil Sorge di aver votate le Selassié per spronarle non trova senso, sempre secondo Clarissa: “Mi aspettavo le altre nomination che abbiamo preso, ma non la sua. Anche perché credo che quando andremo in nomination potremmo uscire. Ok, succederà, ma spero non adesso”.