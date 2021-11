Grande Fratello Vip 6: il Divino Otelma sarà un nuovo concorrente

Una Instagram Story ha anticipato il prossimo ingresso del Divino Otelma nella Casa del Gf Vip 6: tutte le novità sul nuovo Vippone

Incredibile anticipazione data direttamente dal Divino Otelma. Il mago ha difatti pubblicato una storia su Instagram, poi rimossa, che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Sarà infatti lui, molto probabilmente, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Divino Otelma pronto a entrare nella magione romana

La notizia dell’allungamento del reality, che non finirà più a metà dicembre, ma a metà febbraio, ha portato gli autori a chiamare altri Vipponi. Così nel nuovo cast entrerà a far parte anche il 72enne genovese Marco Belelli, noto ai più come Divino Otelma. Nella storia pubblicata dal veggente, ripresa da Deianira Marzano nel suo profilo social, si vedono infatti un occhio, una casa e la scritta “quasi pronti”.

È difatti noto che il Divino parli sempre al plurale…

Già doppiamente protagonista dell’Isola dei Famosi, non possiamo dimenticare l’incidente da lui subìto a causa di Francesca Cipriani, che lo spinse brutalmente contro un palo di legno.

In conseguenza di ciò, il divinatore fu costretto a ritirarsi, paventando anche una possibile citazione in tribunale per la bombastica showgirl.

Siamo certi che la presenza del Divino Otelma rinvigorirà ulteriormente le dinamiche della Casa più spiata d’Italia, sperando che la Cipriani si mantenga quanto più lontana da lui!