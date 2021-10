Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié sconvolge la Casa rivelando un segreto inaspettato

Lulù Selassié ha confessato un dettaglio molto particolare che conserva sul suo cellulare: la rivelazione della princess che ha sconvolto i Vipponi

La casa del Grande Fratello Vip 6 pare essere diventata un vero e proprio confessionale a cielo aperto. La scorsa notte, per esempio, Clarissa e Lulù Selassié si trovavano in veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, dove hanno iniziato a parlare di una fantomatica cartella segreta che Lulù conserverebbe nel suo cellulare.

Al suo interno, come confermato dalle stesse sorelle, ci sarebbe tutte le foto dei suoi ex ragazzi, custodite come in una vera e propria collezione.

Il segreto di Lulù Selassié sul telefonino

Gianmaria e Nicola inizialmente hanno faticato a capire, ma dopo aver compreso le parole di Clarissa hanno subito pensato a uno scherzo. La stessa Lulù non si è poi fatta troppi problemi ad ammettere tutto: “È vero, ho una cartella segreta sullo smartphone.

Dentro ci sono soltanto foto che scatto in alcuni momenti. Alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi”.

Il trash che regala Lulù NON RESPIRO #gfvip — BL (@rainbow20202020) October 15, 2021

Non so voi, ma a me la cartella di Lulù fa schifo come le stelline che metteva Ignazio sull’agenda #gfvip — Ylenia Mozzillo (@YleniaMozzillo) October 15, 2021

La confessione di Clarissa e di Lulù non è certo passata inosservata. Sui social, e su Twitter in particolare, molti hanno infatti paragonato la cartella segreta della princess al diario con le stelline di Ignazio Moser… Come la prenderà Manuel Bortuzzo quando lo verrà a sapere? Ma soprattutto, come reagirà il padre del nuotatore, già poco propenso nei riguardi dell’appariscente concorrente di origini etiopi?