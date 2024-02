Grande Fratello Vip, altro addio in vista dopo Fiordaliso?

Dopo Fiordaliso, anche Beatrice Luzzi starebbe pensando di lasciare la casa del Grande Fratello, per poi tornare sui suoi passi: “Sono provata, ma resto”

Grande Fratello, via anche Beatrice Luzzi dopo Fiordaliso?

Dopo Fiordaliso, al Grande Fratello qualcun’altro sta meditando di lasciare la casa più spiata d’Italia: Beatrice Luzzi.

La cantante è uscita a sorpresa nell’ultima puntata, dopo aver pronunciato un lungo discorso di ringraziamento:

“Sono stata qui dentro quasi 5 mesi e sono stati molto intensi. Non mi sono risparmiata e mi sono lasciata andare senza freni. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie ai ragazzi sono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono”.

Beatrice Luzzi avrebbe deciso inizialmente di lasciare la casa come Fiordaliso, per poi tornare sui suoi passi. Anche lei infatti si sentirebbe provata dall’esperienza, ma al momento ha deciso di continuare.

Ci dobbiamo aspettare altri addii quindi? Al momento no, ma già il mese scorso Marco Maddaloni aveva rivelato che il suo contratto sarebbe scaduto e che quindi avrebbe dovuto lasciare la casa per ovvi motivi.

