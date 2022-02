Grande Fratello Vip, Delia litiga con Jessica dopo aver baciato Barù

Nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio Delia ha litigato con Jessica dopo aver baciato Barù. "Questo gioco non l'ho fatto per Jessica".

La puntata del Gf Vip di lunedì 14 febbraio è iniziata in modo a dir poco frizzante. Dopo aver parlato ancora una volta di Alex Belli e Delia, è stato il momento di puntare i fari su Barù. Il gieffino infatti è attualmente tra due fuochi ossia tra Jessica Selassié e Delia Duran.

Quest’ultima in particolare aveva “rubato” un bacio a Barù nonostante Jessica in più occasioni avesse detto di provare dell’attrazione per lui. Ed è proprio da qui che tra le due gieffine è partito un “botta e risposta” decisamente acceso. “Non mi fiderò mai più di lei e non la considererò più”, ha dichiarato senza mezzi termini Jessica.

Gf Vip, tra Delia e Jessica è scontro: cosa è successo

Jessica pur non dicendosi innamorata di Barù ha ammesso di provare un affetto per lui.

Non solo ha dichiarato di averne parlato con Delia: “Se io vedo un’amica a cui dà fastidio un mio comportamento mi freno. Mi fa strano perché io e Delia ne abbiamo parlato e lei ha detto che non avrebbe fatto nulla per ferirmi. Non mi fiderò mai più di lei e non la considererò più”. Ad ogni modo ha precisato che nessuno dei due deve giustificarsi con lei: “Io non mollo”, ha concluso.

Barù: “Sto lavorando per fare audience”

Infine Barù, discutendo con Alfonso Signorini ha in qualche modo “scoperto le sue carte”: “Sono qui che sto lavorando per questo programma e fare audience, tirare su un po’ i numeri. Con tutto il rispetto, con Delia è solo uno scherzo e anche un istinto primordiale da cacciatore, che si trova davanti al cervo, lo mette nel mirino e poi non gli spara. Con Jessica c’è un’ottima amicizia e siamo complici”.

Nathaly Caldonazzo: “Secondo me non gli piacciono le donne”

Ad un certo punto l’attenzione si è rivolta su Nathaly Caldonazzo che, esprimendosi su Barù ha affermato che secondo lei non gli piacciono le donne: “Secondo me non gli piacciono le donne, qui dentro è interessato ad altre persone. A me non la fa”.