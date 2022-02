GF Vip, Delia e Antonio sfiorano il bacio: la reazione

Delia Duran e Antonio Medugno si sono quasi baciati al Grande Fratello Vip. La modella continua ad avvicinarsi al ragazzo.

Delia Duran e Antonio Medugno si sono quasi baciati al Grande Fratello Vip. La modella continua ad avvicinarsi al ragazzo e ha ammesso di provare una forte attrazione.

Delia e Antonio si sono quasi baciati al GF Vip

Antonio Medugno e Delia Duran sembrano sempre più vicini, anche se il ragazzo ha confidato a Gianluca di avere dei dubbi.

Durante il gioco Mikado Kiss, si sono scatenati. Delia ha tentato più volte di baciarlo, ma Antonio si è tirato indietro. Il tiktoker ha qualche dubbio sulla modella, perché pensa che lei si sia avvicinata a lui solo per far ingelosire Alex Belli, che sta per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Il feeling tra Delia e Antonio

Delia Duran sembra essere molto attratta da uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa e sta cercando di avvicinarsi sempre di più.

Lei e Antonio hanno sicuramente un buon feeling e c’è grande attrazione fisica, ma Medugno non la vuole assecondare troppo per paura di rimanerci troppo male. Lui stesso ha confidato a Gianluca di temere che quello di Delia sia solo un modo per far ingelosire Alex Belli e lui non se la sente di entrare a far parte di questo teatrino. Il web, dopo aver visto i tentativi di Delia di baciare Antonio si è letteralmente scatenato.

I telespettatori si chiedono cosa accadrà lunedì 14 febbraio con l’ingresso di Alex.