Guenda Goria, frecciatina a Belen: "La mia progettualità è come la sua vita"

Guenda Goria lancia una frecciatina a Belen: la sua ironia non viene accettata all'unanimità.

Frecciatina inaspettata da parte di Guenda Goria a Belen Rodriguez. La figlia di Maria Teresa Ruta ha scherzato sui social, paragonando la sua progettualità alla vita sentimentale della showgirl argentina. La sua ironia, però, non è stata apprezzata all’unanimità.

Guenda Goria: la frecciatina a Belen Rodriguez

La cronaca rosa non ha alcun dubbio: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati ancora una volta. La showgirl argentina è stata pizzicata dal settimanale Chi in compagnia di un altro uomo e il chiacchiericcio è partito in un lampo. A quanto pare, il gossip è piaciuto anche a Guenda Goria, che ha lanciato una frecciatina social a Belenita.

Guenda Goria e la battuta incompresa

In una Instagram Stories, Guenda ha scritto:

“La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez”.

La Goria ha utilizzato un po’ di ironia per parlare dei progetti della sua vita che, evidentemente, non sono abbastanza solidi.

L’ironia di Guenda su Belen era necessaria?

Solitamente Guenda è molto dolce, empatica e sensibile. Con la frecciatina a Belen, però, ha dimostrato che non sempre riesce ad esserlo. Scherzare pubblicamente su faccende che coinvolgono anche bambini è degno del peggiore hater, non di una donna come la Goria.