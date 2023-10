Guendalina Canessa commenta la rottura tra Codegoni e Basciano

Guendalina Canessa ha commentato la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex compagna di Daniele Interrante non ha alcun dubbio: uno dei due deve chiedere scusa.

Tramite il suo profilo Instagram, Guendalina Canessa ha detto la sua sulla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l’intervista dell’ex tronista di Uomini e Donne a Verissimo, in molti hanno preso le parti della donna, compresa l’ex gieffina. “Se sei un uomo dovresti chiedere scusa“, ha scritto Guendalina definendosi “scioccobasita”.

Guendalina, dopo aver visto il commento di Basciano che accusa Sophie di “cattiveria”, ha dichiarato:

Le parole della Canessa hanno attirato l’attenzione di Alessandro, che ha replicato a tono.

Basciano, che a detta sua non ha tradito la Codegoni, ha così replicato a Guendalina Canessa:

Dopo l’intervista di Sophie a Verissimo, Alessandro ha affidato un piccolo sfogo ai social:

“Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare)… visto che non ha rispettato lei in primis… con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria… Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità… E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro”.