Guerra in Ucraina, attentato a un treno del grano: è deragliato

Attentato in Crimea, deraglia treno del grano. Intelligence ucraina: "Binari usati anche per trasporto armi russe"

Arrivano nuove notizie di violenza dall’Ucraina, dove nelle vicinanze del villaggio di Chystenke s’è consumato un attentato che ha portato al deragliamento di cinque vagoni ferroviari che trasportavano grano. La circolazione dei treni sulla tratta Simferopol-Sevastopol è stata sospesa.

La forte esplosione, come informano dal Paese, ha provocato un grosso cratere e ha danneggiato circa 50 metri di binari. Sono otto i vagoni che sono deragliati, di cui cinque, contenenti grano, si sono ribaltati.

Il rappresentante dell’intelligence militare ucraina, Andrey Yusov, ha spiegato come la linea ferroviaria veniva utilizzata dalle forze russe anche per il trasporto di armi: “Gli stessi binari sono probabilmente utilizzati per trasportare altre cose, ma anche armi, veicoli blindati e tutti gli altri mezzi utilizzati nella guerra di aggressione contro l’Ucraina per uccidere gli ucraini civili e i difensori dell’Ucraina” ha detto Yusov.

Pertanto, “è abbastanza naturale che questi binari si siano guastati e siano ora fuori servizio per qualche tempo” ha aggiunto in diretta televisiva il rappresentante dell’intelligence militare ucraina.

Secondo Yusov inoltre, i russi si starebbero preparando alla controffensiva ucraina per la liberazione della Crimea, e che la leadership filorussa della penisola sta iniziando a vendere gli immobili e portare via le famiglie dalla Crimea.