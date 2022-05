Guerra Ucraina, colloquio tra Macron e Zelensky. Il presidente francese: “Le armi aumenteranno”

Il presidente della Repubblica francese Macron ha sentito telefonicamente Zelensky e ha assicurato che la fornitura di armi aumenterà.

La fornitura di armi dalla Francia per l’Ucraina aumenterà. Questo è ciò che emerso in un colloquio telefonico avvenuto tra il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo Volodymyr Zelensky. Diversi i temi al centro della conversazione: dall’evacuazione dell’acciaieria Azovstal ai drammi che stanno avvenendo sul campo a Mariupol.

Dalla nota diffusa dall’Eliseo si legge che il presidente Macron “ha riaffermato la sua piena determinazione a rispondere a tutte le richieste di sostegno espresse dall’Ucraina, in particolare per l’equipaggiamento della difesa, il carburante, gli aiuti umanitari, il sostegno economico e finanziario, e a combattere l’impunità”.

A proposito delle armi ha invece confermato “continueranno e aumenteranno di intensità nei giorni e nelle settimane a venire, così come la consegna di attrezzature umanitarie.

Lo scorso fine settimana sono stati consegnati altri 13 veicoli di emergenza, portando a oltre 800 tonnellate gli aiuti umanitari consegnati dal 24 febbraio”.

Nel frattempo Zelensky attraverso le sue consuete comunicazioni su Twitter si è detto soddisfatto dell’esito del colloquio avuto con Macron: “Abbiamo anche discusso del sostegno alla difesa dalla Francia, della preparazione del sesto pacchetto di sanzioni, dei possibili modi per esportare i prodotti agricoli ucraini.

Ha tenuto una discussione sostanziale sulla nostra domanda per lo status di candidato all’adesione all’UE”, ha affermato.

Finished a long and meaningful phone conversation with @EmmanuelMacron. Told about the course of hostilities, the operation to rescue the military from Azovstal and the vision of the prospects of the negotiation process. Raised the issue of fuel supply to Ukraine. (1/2)

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022