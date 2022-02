Gulia Salemi su Soleil Sorge: l'influencer italo-persiana ha una grande stima nei confronti della collega.

Giulia Salemi conosce bene le dinamiche del GF Vip, motivo per cui si sente di fare un pronostico sul papabile vincitore. L’influencer persiana, nello specifico, ha detto la sua su Soleil Sorge, vista come personaggio estremamente forte di questa edizione del reality.

Giulia Salemi su Soleil Sorge

Ospite di Casa Chi, Giulia Salemi ha commentato la sesta edizione del GF Vip. Essendo anche conduttrice del GF Vip Party, l’influencer italo-persiana è estremamente ferrata sull’argomento. Inoltre, conosce alcuni dei protagonisti di questa stagione, in particolare la collega Soleil Sorge. E’ proprio su di lei che ha espresso il suo parere. Giulia ha dichiarato:

“Per Soleil sono molto contenta. Perché il GF Vip è l’unico reality che ti permette di farti conoscere davvero a 360 gradi. L’Isola dei famosi ad esempio è uno show molto più fisico, Uomini e Donne invece è improntato tutto sull’aspetto sentimentale. Invece al GF tu vedi le sfumature di una persona, con pregi e anche difetti. Il Grande Fratello dividerà sempre, ad esempio io ho tante persone a cui piaccio e altre che mi odiano, idem lei credo. Tutte le persone dotate di grande carisma dividono sempre. Quindi sta a ognuno di noi simpatizzare o meno. Che piaccia o meno Sole è una persona che non si tira mai indietro quando c’è da esprimere opinioni e questo non è poco”.

La Salemi sostiene che Soleil abbia un grande carisma, proprio come lei, ma che per questo è in grado di dividere l’opinione pubblica.

Chi vince il GF Vip: le previsioni di Giulia

Giulia ha poi parlato del papabile vincitore del GF Vip 6. A suo dire, a trionfare sarà sicuramente una donna. Ha dichiarato:

“Chi vince secondo me questa edizione del Grande Fratello Vip? Credo che Jessica Selassié sia una papabile vincitrice. Twitter divide sempre però visto che si è creato un grosso fanclub e tante persone hanno empatizzato con lei, quindi lei potrebbe farcela. Però ci sono anche altri nomi quest’anno. Questa volta ci sono tante donne forti e che piacciono, come Soleil o Miriana, Nathaly. Però sono certa che a vincere sarà una ragazza, penso proprio che vedremo una donna vittoriosa”.

La vittoria del GF Vip a Jessica, Miriana o Soleil

La previsione della Salemi potrebbe essere corretta. D’altronde, Jessica, Miriana e Soleil sono tutte e tre personaggi molto forti. Hanno una schiera di fan e, visto che sono al GF Vip dallo scorso settembre, meritano di vincere più di Delia Duran, prima finalista del reality. Per scoprire il vincitore non possiamo fare altro che attendere il 14 marzo 2022, giorno fissato per la finalissima.