Il cantante e la regista hanno messo in pausa il loro rapporto, ecco perché

La notizia, che di certo non farà piacere ai più romantici, è arrivata nella notte con un articolo esclusivo apparso su People: si è ufficialmente conclusa la storia d’amore che ha legato negli ultimi due anni Harry Styles, ex membro dei One Direction, e la regista Olivia Wilde.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dei bene informati.

Harry styles e Olivia Wilde: è finita la loro storia d’amore

Ufficialmente, la nota rivista di gossip parla di “pausa prolungata”, un po’ come era accaduto a Ross e Rachel nella nota serie Friends (e i fan più affezionati di certo si ricordano come andò a finire il loro “break”). Stando a quanto riportato dalla rivista gossippara, i motivi sarebbero da trovare nella difficoltà che i due stanno avendo in questo periodo a conciliare i rispettivi impegni.

Da un lato c’è Harry Styles, impegnatissimo nel suo attuale tour mondiale che lo sta costringendo a restare spesso distante dalla fidanzata. Dall’altro c’è Olivia WIlde, che si sta occupando ai suoi figli e ai suoi impegni cinematografici a Los Angeles.

A rivelare i dettagli della rottura sono state fonti anonime vicine alla coppia, che hanno però tenuto a specificare che i due sono rimasti in ottimi rapporti, come buoni amici.

La fonte ha commentato così la fine della loro relazione:

Sono ancora ottimi amici. In questo momento, hanno delle priorità personali che li stanno tenendo distanti l’uno dall’altra.

La relazione fra Harry Styles Olviia Wilde è iniziata un paio di anni fa, quando i due hanno iniziato a lavorare insieme al film Don’t worry darling, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2022.

Il loro rapporto, così stretto e complice, pare abbia infastidito e pure parecchio l’attrice Florence Pugh, che secondo gli ultimi pettegolezzi non sarebbe mai stata in ottimi rapporti con la regista del film, accusata da Pugh di essersi di fatto distratta troppo sul set proprio a causa della presenza del suo (ormai ex) fidanzato.