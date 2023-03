Dopo le accuse al vetriolo di Lucio Presta, Heather Parisi ha rotto il silenzio. La showgirl, su segnalazione del manager, è stata raggiunta dalle forze dell’ordine nello studio di Belve, dove era stata invitata da Francesca Fagnani.

Heather Parisi rompe il silenzio dopo il tweet di Lucio Presta

Mentre era nello studio di Belve, Heather Parisi è stata pignorata dalle forze dell’ordine per una vecchia causa che aveva con Lucio Presta. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso manager, con un lungo tweet postato nelle scorse ore. La showgirl ha finalmente rotto il silenzio, postando su Instagram uno scatto parecchio ambiguo.

Nonostante tutto, per Heather Parisi è una vittoria

Heather ha condiviso uno scatto che la ritrae di spalle, mentre con le mani fa il segno della vittoria. A didascalia, ha scritto:

“È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza. E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare. Spesso i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza”.

La Parisi non ha fatto il nome di Presta, ma i fan hanno immediatamente pensato che si riferisse a lui.

La reazione dei fan

Il post di Heather è stato talmente ambiguo, che i fan hanno commentato in massa tirando in ballo la vicenda con Lucio Presta. Tra i tanti commenti, si legge: “Diciamo che quando si perde una causa, è un giudice che stabilisce alla persona offesa un risarcimento, è d’obbligo dare… le leggi si rispettano. Poi che il signor Presta ha divulgato la notizia, poteva evitarlo” oppure “Non so della vicenda e nemmeno voglio sapere, sono cose tue che il tizio non doveva nemmeno far sapere, non mi piace quella persona, per me tu vali più di tanti altri che si sono adeguati vigliaccamente al sistema, forza Heather!“.