I Litfiba si sciolgono dopo 42 anni: “A un certo punto bisogna saper dire basta”

La band ha deciso di smettere dopo il tour L'ultimo girone: "Vogliamo lasciare il più bel ricordo possibile".

I Litfiba si sciolgono dopo 42 anni. Ad annunciarlo al Corriere della Sera sono stati gli stessi Piero Pelù e Ghigo Renzulli, i due componenti rimasti nella band nonostante le crisi, gli sciogliementi e i cambi di line-up.

L’ultimo girone è il tour di addio dei Litfiba

L’ultimo girone si chiama il tour d’addio del gruppo italiano, che aveva suonato per la prima volta dal vivo alla Rokkoteca Brighton di Settignano, vicino a Firenze, il 6 dicembre 1980.

“Bisogna saper dire basta anche per tenere vivo il mito”

“Siamo così carichi e vogliosi di lasciare il ricordo più bello possibile a tutti che stiamo suonando come non abbiamo mai suonato“, ha dichiarato Piero Pelù.

“È come per gli atleti, a un certo punto bisogna saper dire basta.

Anche per tenere vivo un mito, se no rischi che s’incrini tutto. Rimarranno gli album e le canzoni che abbiamo pubblicato”, ha proseguito Ghigo Renzulli, spiegando il perché dello scioglimento.

“Il rock’n’roll è più forte di Putin”

L’ultimo girone raccoglie i più grandi successi dei 42 anni di attività dei Litfiba, come Proibito, Spirito, Fata Morgana, Il mio corpo che cambia, e propone dei brani più che mai attuali, come Eroi nel vento, del 1985, e Sparami, del 1997.

“Temi da sempre presenti nella nostra musica, non a caso il nostro EP d’esordio del 1982 si chiamava Guerra“, ha sottolineato Piero Pelù.

“Ciò che sta avvenendo in Ucraina dimostra quanto l’essere umano possa essere idiota o criminale e che i signori della guerra sanno che innestare un seme d’odio tra i popoli può far nascere una futura macchina per fare soldi. Come canto in L’impossibile, sarebbe meglio se, anziché costruirli, i cannoni se li fumassero“, ha commentato l’artista.

“A inizio concerto indico le quattro X che nella scenografia simboleggiano i nostri 40 anni (più 2, causa pandemia) di attività e dico che sono ben più potenti di tutte le Z sui carri armati di Putin. Perché il rock’n’roll ha ormai 70 anni e andrà avanti, mentre Putin è destinato a scomparire. E sì, resterà nei libri di storia, ma come Hitler”, ha concluso Pelù.

