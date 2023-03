I medici le dicono che ha sindrome da stress, aveva un linfoma al quarto stadio

Lei non se lo aspettava ed i medici le dicono che ha una sindrome da stress, ma aveva un linfoma al quarto stadio. Mollie Mulheron fa la sua scoperta choc dopo un viaggio all’estero ed un consulto con i medici. La 27enne del Regno Unito era reduce da un viaggio nelle Isole Galapagos. Nel corso dello stesso, secondo i media britannici, Mollia aveva iniziato a manifestare diversi sintomi: mancanza di energia, disturbi allo stomaco, nausea e fortissimi mal di testa.

La visita alle Galapagos dopo un malore

Tuttavia dopo una prima visita i sanitari le avevano assicurato che era semplicemente “troppo stressata”. La 27enne aveva difficoltà a respirare ed era quasi annegata mentre faceva snorkeling. Nulla da fare: per i medici la presunta malattia della giovane era “immaginaria”. Nel Regno Unito, la 27enne era svenuta in un supermercato e i sanitari britannici l’avevano ricoverata d’urgenza in ospedale. Ebbene, in quella sede le era stato diagnosticato un “tumore di 15 cm che le attraversava il cuore e i polmoni”. Che tipo di neoplasia era? Un linfoma non-Hodgkin al quarto stadio.

Sindrome da stress, aveva un linfoma

Ha detto la donna: “È stata la peggiore notizia della mia vita, non riesco nemmeno a spiegare come mi sento in questo momento. Ho solo pianto, urlato e urlato – è stata una scoperta sconvolgente. Io sapevo che qualcosa non andava, ma mai avrei pensato ad una situazione del genere”. E ancora: “Sto aspettando di sapere quanto è diffuso. Certo, non significa che morirò domani, ma so che il trattamento deve iniziare ora. Mi hanno fatto un’iniezione per cercare di preservare la mia fertilità. Mi ha portato in menopausa precoce, è la parte peggiore per me perché ho sempre voluto essere una mamma“.