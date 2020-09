Sono tanti i possibili regalo di Natale low cost da fare ad una cognata: ecco le idee più interessanti e originali tra cui scegliere.

Ogni anno la stessa storia. Il Natale si avvicina, siamo contenti perché abbiamo finalmente trovato i doni perfetti per amici e familiari, quando ci rendiamo conto di non aver ancora comprato un regalo per la cognata, e magari siamo a corto di idee carine e originali.

Cosa regalarle, allora, magari cercando di non sforare il budget che ci siamo imposti per le feste?

Idee regalo di Natale per la cognata

Niente paura, non è necessario spendere tanto per trovare gadget e prodotti originali per regali sorprendenti, ma bisogna sapere dove andare a cercare. In fondo, doni troppo costosi possono mettere in difficoltà o imbarazzo chi li riceve, soprattutto se non ha contraccambiato con un regalo dello stesso valore economico.

Ecco che allora puntare su pensierini poco impegnativi, avvolti in un bel pacchetto e accompagnati da un biglietto di auguri fatto a mano, può rivelarsi un’idea vincente.

Per amanti della cucina

Un regalo ideale, soprattutto se sapete per certo che vostra cognata ha la passione per la cucina, è un ricettario. Potete accompagnarlo con qualche utensile particolare e divertente, come delle formine per i biscotti o degli stampini per i cupcake.

Potrete sfruttarli per cucinare qualche piatto insieme, scambiandovi consigli culinari.

Serie TV

Il cofanetto con tutte le stagioni della sua serie televisiva preferita è un classico con cui non potete sbagliare, ovviamente a patto di conoscere bene i suoi gusti.

Dono profumato

Un altro grande classico delle feste è rappresentato dai prodotti per la pelle. Se vostra cognata è attenta al benessere degli animali e dell’ambiente, potete puntare su un sapone vegano realizzato con purea di frutta: nutre la pelle con vitamine e antiossidanti e vi regalerà un profumo delizioso.

L’orto sulla scrivania

Se ha il pollice verde ma non ha una casa con giardino, una bella idea regalo può essere l’Ecocube, un piccolo cubo di legno che contiene al suo interno una piantina da far crescere nel proprio appartamento. In alternativa, un classico vaso o mazzo di fiori è sempre un dono gradito.

Bagno di luci relax

Il cielo è cupo, le temperature si abbassano, gli impegni aumentano e il relax dell’estate è ormai un lontano ricordo…

quanto è faticoso il periodo invernale! Ci vorrebbe proprio un bel bagno per staccare la spina e concedersi un momento per sé, magari con l’aiuto della cromoterapia. Se nella casa di vostra cognata c’è una vasca, potreste regalarle una lampada led multi-color e impermeabile da accendere durante i suoi momenti di relax a fine giornata.

Un libro adatto al caminetto

Con gli amanti dei libri potete andare sul sicuro: apprezzano sempre qualcosa di nuovo da leggere sotto l’albero. Cercate di scoprire i gusti letterari di vostra cognata per assicurarvi di fare la scelta giusta, magari l’ultimo romanzo del suo autore preferito, oppure ripensate alle vostre ultime letture e optate per un libro che vi è piaciuto particolarmente e che vi sentite di consigliare.