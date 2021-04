Il coniglio più grande del mondo è stato rubato: ricompensa di 1000 euro a chi lo trova

Darius, il coniglio più grande del mondo, è stato rubato. La padrona Annette Edward offre una ricompensa di 1000 sterline a chi lo trova.

Darius, il coniglio più grande del mondo, è stato rubato. Annette Edward, ex modella di Playboy, offre una ricompensa di 1000 sterline a chi riuscirà a trovarlo. Il coniglio è stato rubato nella sua casa di Stoulton, Worcestershire, durante il fine settimana.

Darius nel 2010 è entrato nel Guinness World Record come il coniglio più grande del mondo, con i suoi 129 cm. La padrona, 69 anni, famosa per aver speso migliaia di sterline per assomigliare a Jessica Rabbit, alleva conigli da più di dieci anni e diverse volte ha posseduto animali da record. “Questo è Un giorno molto triste. Il mio coniglio da record, Darius, è stato rubato da casa. La polizia sta facendo del suo meglio per scoprire chi me lo ha portato via.

C’è una ricompensa di £ 1.000. Darius è troppo vecchio per riprodursi ora. Quindi, per favore, riportatelo indietro” ha scritto su Twitter. La razza di coniglio gigante continentale risale alla metà del XVI secolo. Questi conigli sono famosi per comportarsi più come cagnolini, tanto che possono essere addestrati e giocare.

La loro longevità media è di quattro o cinque anni, ma solitamente vivono anche più a lungo. Darius è il quarto coniglio a detenere questo titolo, ma è destinato ad essere superato dai figli Lewis e Daisy May, che hanno già raggiunto i 120 cm.

Annette ha dichiarato di spendere 5.000 sterline ogni anno per nutrire i suoi conigli e ha spiegato che il trucco per allevare un coniglio grande è assicurarsi che anche i suoi genitori siano grandi, evitando gli incroci. Un portavoce della polizia di West Mercia ha confermato che è stata aperta un’indagine. “Stiamo facendo appello a chi abbia informazioni a seguito del furto di un coniglio vincitore di premi da una casa a Stoulton, Worcestershire. Si ritiene che il coniglio gigante continentale sia stato rubato da un recinto nel giardino della proprietà dei suoi padroni durante la notte tra sabato 10 e 11 aprile. Il coniglio è piuttosto unico visto che misura oltre 120 cm ed è stato premiato per essere il coniglio più grande del mondo. Se hai informazioni su dove si trova Darius hai informazioni sull’incidente, contatta Daren Riley al numero 101 citando il riferimento 00286_I_11042021” ha dichiarato.