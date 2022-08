Il GF Vip rimandato a causa delle elezioni: l’indiscrezione

La messa in onda del GF Vip 7, la cui puntata è prevista per il 19 settembre, potrebbe essere rinviata a causa delle elezioni.

Il motivo sarebbe legato alle elezioni politiche e alla necessità di sottoporre i concorrenti a un periodo di quarantena. Ovviamente, dovendo votare anche loro il 25 settembre (e dovendo poi trascorrere un periodo in isolamento per ragioni di sicurezza) è possibile che Mediaset decida di rinviare la messa in onda del programma, così da evitare che i vipponi entrino ed escano dalla Casa o che corrano inutili rischi se non sottoposti ai dovuti periodi di isolamento anti-Covid.

Senza dubbio la rete – di proprietà di Silvio Berlusconi – non ha poi alcun interesse nel mostrare concorrenti disposti ad astenersi dal voto (del resto lo stesso Berlusconi si è più volte adoperato nell’intimare a tutti di votare) ed è certo quindi che Mediaset non voglia dare il cattivo esempio ai suoi elettori. Al momento non è dato sapere come andrà a finire la vicenda e non vi sono certezze sulla strategia adottata dal GF Vip per far fronte alle elezioni politiche.