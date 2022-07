Il lavoro, il padel e Noemi: la vita di Totti dopo Ilary

Mentre Ilary è in Africa, Totti è rimasto a Roma. Tutto quello che c'è da sapere sulla sua vita dopo la separazione.

Dopo aver annunciato la separazione Ilary Blasi è partita per la Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia, mentre Francesco Totti sarebbe rimasto “barricato” nel suo feudo romano, tra partite di padel, appuntamenti di lavoro e la sua presunta nuova fiamma, Noemi.

La vita di Francesco Totti dopo Ilary

In tanti si chiedono cosa cambierà nelle vite di Francesco Totti e Ilary Blasi ora che i due hanno annunciato al mondo il loro addio. La conduttrice – stando alle prime indiscrezioni – resterà nella villa che lei e il marito avevano acquistato all’Eur insieme ai figli. Lui invece sarebbe alla ricerca di un nuovo appartamento e al momento si sposterebbe tra la villa, lo sporting club e il suo ufficio per non alimentare altri gossip sul suo conto.

L’ex Capitano inoltre si sarebbe concesso alcune uscite con gli amici di sempre e alcune partite di padel all’Heaven sporting club, gestito dal suo amico di sempre Vincent Candela. Sarebbe stato proprio il padel – secondo indiscrezioni – a fargli incontrare la prima volta Noemi Bocchi, la donna con cui sembra che abbia dato inizio a una liaison dopo la fine del suo matrimonio con Ilary.

Ilary Blasi: il viaggio in Africa

A differenza dell’ex calciatore, che ha preferito restare a Roma, Ilary Blasi è partita per l’Africa in compagnia dei suoi figli e della sorella Silvia. La conduttrice non ha commentato l’ondata di gossip da cui è stata travolta, ma in tanti tra i suoi fan sono in attesa di avere ulteriori sue notizie.