Botta e risposta social, tra tifoso dell'Inter e Pescara: "Tornate tra un mese...magari prendendo meno gol"

Ad una settimana dall’inizio del campionato in trasferta contro il Lecce, le acque in casa Inter non sono delle più tranquille: nell’ultima amichevole i neroazzurri hanno infatti perso 4-2 contro gli spagnoli del Villareal, collezionando ben 10 gol nelle cinque amichevoli disputate.

A questo sia aggiunga anche la possibilità di vedere un Brozovic non della partita alla prima di campionato. Intanto i problemi in difesa hanno provocato il primo sfottò sui social, da parte però non di una rivale, ma dal Pescara, società ospitante.

Il Pescara si fa beffe dell’Inter: “Tornate tra un mese…magari prendendo meno gol”

Il tutto nasce da una disputa sui social riguardante il manto erboso: un utente avrebbe commentato in maniera positiva l’inno della società, invitandola però ad acquistare un nuovo giardiniere.

Il gestore dell’account social del Pescara ha prontamente risposto che quello abruzzese è uno dei manti erbosi migliori d’Italia, provocando la reazione di un terzo utente che ha commentato, dando man forte al compagno di tifo: “Dai su fate i bravi, era sinceramente un campo di patate”. Questo deve aver fatto saltare i nervi all’account manager, che ha risposto piccato: “Siamo in agosto tornate tra un mese… magari prendendo meno gol“.

L’autore del primo messaggio ha a questo punto aggiunto: “Complimenti per la professionalità di questa risposta… quando lo rivedrete un Adriatico pieno in serie A fatecelo sapere eh”. Il botta e risposta è stato poi concluso dal Pescara: “Prendiamo un appunto e le facciamo sapere”.