Il suo ragazzo l'ha tradita durante una vacanza, così lei ha deciso di vendicarsi gettandogli la valigia in piscina. L'amica ha condiviso il video.

Una ragazza ha deciso di vendicarsi del tradimento gettando la valigia del suo ragazzo in piscina. La sua amica ha ripreso il suo gesto e lo ha condiviso su TikTok.

Il ragazzo la tradisce e lei si vendica gettandogli la valigia in piscina

Un ragazzo è stato accusato dalla fidanzata di averla tradita durante una vacanza ad Ibiza con gli amici. La ragazza ha deciso di vendicarsi davanti a tanti turisti e le immagini di questa vendetta sono finite dritte su TikTok, per riservare al fidanzato un’umiliazione in mondovisione. La ragazza ha preso la valigia del “traditore” e l’ha completamente svuotata nella piscina dell’hotel in cui alloggiavano. A testimoniare questo gesto è stata Chelsi Carver, un’amica della coppia che era con loro in viaggio e che ha condiviso il video sul profilo di TikTok.

La storia è stata raccontata dal tabloid britannico Daily Star.

La scena condivisa su TikTok

La ragazza ha trascinato il trolley del fidanzato in piscina e ha iniziato a svuotarlo, gettando tutti gli effetti personali in acqua. “Spero che tu venga sbattuto fuori, ciccione” ha urlato la ragazza, come si sente nel video, che è stato visualizzato 250mila volte. “Questo è quello che succede quando vieni scoperto a tradire a Ibiza” è uno dei tanti commenti.

Il fidanzato, intervistato dal Sun, si è difeso sostenendo di non averla tradita e che la loro relazione era finita prima di quella vacanza. “Siamo andati in Egitto e sull’aereo le ho detto che ero stato con qualcun altro. Si è comportata come se niente fosse, poi quando stavo bevendo a bordo piscina ha ricevuto un messaggio” che evidentemente le ha confermato la situazione e l’ha fatta scattare.