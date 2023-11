“Aspetterò per sempre il tuo ritorno” così Romina Power e Albano Carrisi hanno ricordato sui social la figlia, Ylenia Carrisi, nel giorno del suo compleanno.

Il ricordo di Romina Power per la figlia Ylenia

Ylenia, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose, oggi avrebbe compiuto 53 anni. “In questo giorno, 53 anni fa, sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno” continua la madre, condividendo una serie di foto della figlia. La ragazza è scomparsa il 5 gennaio del 1994 e da allora se ne sono perse completamente le tracce. Pochi mesi fa Romina Power aveva affrontato la questione durante un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. In quell’occasione aveva confessato “Ho la sensazione, dentro di me, che sia ancora ancora viva, da qualche parte“.

Le parole di Albano

“Sei sempre al mio fianco” ha scritto il padre. In un post su Instagram anche Al Bano ha augurato il suo speciale buon compleanno alla figlia. Il 29 novembre del 1970 nasceva “Ylenia, la mia prima figlia” ha commentato, postando una foto insieme alla primogenita scattata durante un viaggio.