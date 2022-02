Il romantico regalo di Ben Affleck a JLo per San Valentino: i dettagli

Jennifer Lopez ha svelato il regalo ricevuto da Ben Affleck per San Valentino ai fan.

Be Affleck ha sorpreso Jennifer Lopez con un regalo anticipato per San Valentino e lei lo ha mostrato ai fan dei social con estrema commozione.

Ben Affleck: il regalo a JLo per San Valentino

Ben Affleck ha sorpreso Jennifer Lopez inviandole un video in cui ha raccolto le immagini più importanti della loro storia d’amore, vissuta una prima volta tra il 2002 e il 2004 e, a seguire, dal 2021 a oggi.

Il video – contenente alcune immagini dei due ancora giovanissimi e condiviso dalla cantante via social – è stato registrato sulla traccia di On My way, il brano che JLo ha realizzato per il film Marry Me.

La cantante lo ha condiviso con i fan dei social e ha scritto commossa: “Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore, ai suoi giri inattesi e ai cambi di rotta, ma anche al fatto che quando è vero amore, può durare per sempre.

Mi ha davvero preso al cuore”.

Le precedenti storie d’amore

I due hanno annunciato solo alcuni mesi fa il loro ritorno di fiamma e, precedentemente, Affleck è stato legato a Jennifer Garner (da cui ha avuto tre figli), mentre Jennifer Lopez ha vissuto una serie di storie d’amore presto naufragate (e due figli, Emme e Max, nati dal matrimonio con Marc Anthony). Oggi lei e Affleck sembrano essere più uniti e felici che mai e in tanti si chiedono se i due prima o poi convoleranno a nozze.

Al momento sulla questione tutto tace ma i due, negli anni in cui sono stati separati, hanno comunque mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia e oggi sembrano essere più innamorati che mai.