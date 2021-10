Ilaria Capua è contenta: “Ho fatto la terza dose, si sente, è una stimolazione aggiuntiva, che avviene per moltissimi tipi di vaccino”

Ilaria Capua è contenta: “Ho fatto la terza dose”: la direttrice dell’UF One Health Center dell’università della Florida è intervenuta a DiMartedì ed ha spiegato di aver fatto la dose booster contro il covid, quella che rafforza l’immunità in via di attenuazione dopo un certo lasso di tempo dalla prima inoculazione.

Ilaria Capua e la terza dose booster: “Si sente e come”

Ha detto la Capua alla trasmissione di Giovanni Floris: “Ho fatto la terza dose, sono contenta di averla fatta”. Poi ha aggiunto: “Si sente, è una stimolazione aggiuntiva, che avviene per moltissimi tipi di vaccino. A chi la farà, dico che si sente”.

Terza dose per Ilaria Capua, l’analisi sui contagi negli altri paesi

Tutto questo nel contesto di una epidemia che vede un aumento dei contagi in diversi paesi.

E la Capua ha spiegato: “In Inghilterra c’è stato l’azzeramento delle misure. Bisogna mettere in pista tutti gli strumenti che abbiamo”.

La situazione estera, quella italiana e la terza dose secondo Ilaria Capua

Poi la chiosa in merito alla situazione italiana: “In Italia l’epidemia è sotto controllo, in altri paesi la situazione è diversa e il virus continua a circolare. Continuerà a farlo nelle persone vaccinate, con sintomi lievi, e nelle persone non vaccinate”.