Ilary Blasi, torna in auge l'intervista a Belve sul tradimento di Totti: cosa disse la conduttrice dell'Isola dei Famosi?

Dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è tornata in auge un’intervista che la conduttrice ha rilasciato qualche mese fa a Belve. In questa occasione, parlò per la prima volta di un eventuale tradimento nella sua coppia.

Ilary Blasi: l’intervista a Belve sul tradimento di Totti

Dopo 20 anni di folle amore, Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia. Il chiacchiericcio sul motivo della separazione è incessante, con voci sempre più insistenti di un tradimento. Alla luce di ciò, è tornata in auge una recente intervista che la conduttrice ha rilasciato a Belve. In questa occasione, la presentatrice Francesca Fagnani le fece una domanda molto chiara: “La vostra coppia sarebbe in grado di superare il tradimento di uno o dell’altro?“.

La replica di Ilary fu altrettanto secca.

Le parole di Ilary Blasi

Davanti alla domanda della conduttrice di Belve, la Blasi rispose:

“No, né de uno né dell’altro”.

Pertanto, né Ilary e né tantomeno Francesco avrebbero potuto perdonare una scappatella.

Questa, almeno, la versione fornita dalla Blasi alla Fagnani.

Battuta sul tatuaggio di coppia

Dopo questa risposta secca, Francesca non mollò la presa, facendo ironia sul tatuaggio che Ilary ha dedicato al suo grande amore per Totti: “Hai ancora tatuate le vostre iniziali F I?“. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, scherzando, rispose:

“Si…Forza Italia? Che è?”.

La Fagnani chiuse così questo momento: “Male che va si troverà un altro con il nome che inizia per F“. Ad oggi, l’intervista a Belve suona quasi come una premonizione.