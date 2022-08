Ilary Blasi, l’appello: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, smarrito a Sabaudia”

Ilary Blasi ha lanciato un appello via social per ritrovare il suo gatto, che si è smarrito sul lungomare di Sabaudia.

Ilary Blasi ha pubblicato un appello sui social al fine di ritrovare il suo gatto, un esemplare di razza Sphynx di nome Alfio.

Ilary Blasi: il gatto smarrito

Mentre si trova in Croazia con la figlia Isabel e sua sorella Silvia, Ilary Blasi ha pubblicato un appello sui social per ritrovare il suo gatto, Alfio, che si sarebbe smarrito sul lungomare di Sabaudia.

Al momento a Sabaudia sarebbe presente l’ex marito della showgirl, Francesco Totti, che in questi ultimi giorni è stato avvistato in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Lui e Ilary proprio nei prossimi giorni dovrebbero incontrare i loro legali per dare il via alle pratiche di divorzio.

“Aiutatemi a trovare il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia”, ha scritto la showgirl nelle sue stories postando alcune foto del suo gatto.

Insieme all’appello Ilary Blasi ha inserito un numero di telefono (corrispondente all’agenzia Notoria, che da tempo si occupa della gestione della sua immagine).

I gatti della conduttrice

Ilary Blasi ha due gatti, entrambi di razza Sphynx, che si chiamano Alfio e Donna Paola. La conduttrice si è spesso mostrata in compagnia dei due animali attraverso i social, dimostrando di essere legatissima a entrambi.