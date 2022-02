Ilary Blasi, Totti rompe il silenzio: “Mi sono stancato, ci sono di mezzo dei bambini”

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di rompere il silenzio sulla fine del loro matrimonio, postando delle storie su Instagram

L’ex calciatore Francesco Totti ha deciso di postare alcune stories sul suo account Instagram, rilasciando alcune dichiarazioni sulla presunta fine del suo matrimonio con la conduttrice Ilary Blasi.

Totti rompe il silenzio sulla crisi: “Mi sono stancato, ci sono di mezzo dei bambini”

Nella serata di martedì 22 febbraio, l’ex calciatore Francesco Totti ha deciso di condividere alcune storie su Instagram, per commentare i rumors che da ore si rincorrono circa la presunta rottura con la showgirl Ilary Blasi.

A questo proposito, Totti ha dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news.

Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose e vi invito a fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Ilary Blasi: la clip su Instagram che risponde al gossip sull’addio al marito

Pochi minuti prima che Francesco Totti pubblicasse su Instagram il suo sfogo, ribellandosi ai gossip che hanno travolto la sua famiglia e il suo matrimonio con la showgirl, anche Ilary Blasi aveva deciso di postare una particolare storia sul suo account Instagram ufficiale. La clip mostra la conduttrice a cena in un ristorante mentre si trova in compagnia dei suoi figli e del marito Francesco Totti.

Il tranquillo quadretto familiare non pare aver risentito in alcun modo delle indiscrezioni che da ore circolano in merito allo sgretolamento del rapporto coniugale tra l’ex calciatore e la showgirl.

Sembra, quindi, che anche Ilary Blasi, al pari del marito, abbia deciso di rispondere con i fatti ai gossip. Sia la showgirl che l’ex attaccante, infatti, hanno tacitamente smentito le voci messe in circolazione dai media sulla rottura.