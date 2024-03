Un tragico incidente ha innescato un incendio a Pisa. L’appartamento è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti e le due donne all’interno sono morte.

Incendio a Pisa

Un terribile incendio ha avvolto un appartamento di Vicopisano, in provincia di Pisa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dopo la chiamata dei vicini di casa ma per le donne che erano presenti in casa non c’è stato nulla da fare.

Le vittime erano un’anziana di 91 anni e la sua badante ucraina di 64 anni. Le forze dell’ordine indagano su quanto accaduto, nel frattempo i pompieri stanno facendo gli opportuni sopralluoghi per verificare l’agibilità dell’intero stabile.

La dinamica dell’incendio di Pisa

Non è ancora chiaro cosa sia successo ma gli investigatori, in collaborazione con i vigili del fuoco, seguono una pista in particolare.

Stando a quanto rilevato infatti, sembra che il rogo sia divampato in seguito a un corto circuito partito da una stufa elettrica.

Le fiamme, in un primo momento piccole, si sono poi estese e propagate in tutta la casa, partendo dalla camera da letto della 91enne.

Secondo quanto ricostruito, la badante avrebbe cercato di fare qualcosa e di salvare l’altra donna, ma è morta lei stessa nel tentativo, a causa dell’inalazione del tossico e denso fumo che in poco tempo ha riempito le stanze uscendo anche dalle fessure delle finestre.

I carabinieri indagano lasciando aperte anche altre strade ma al momento questa sembra la più plausibile.