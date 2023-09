Sabato 2 settembre un grosso rogo è scoppiato a Roma in vicolo Monte della Capre 108, intorno alle ore 9:00 del mattino. Le fiamme hanno interessato tre distinte attività, ovvero una palestra, un magazzino di tessuti e uno di serramenti.

Incendio al Trullo di Roma: vigili del fuoco all’opera per spegnere le fiamme

Rapido l’intervento al Trullo dei vigili del fuoco, che sul posto hanno inviato tre squadre provenienti da Eur, Prati e La Rustica (per un totale di 12 uomini) e che si sono occupati di spegnere le fiamme con il supporto di un’autobotte proveniente da Pomezia. Insieme a loro si sono attivati in parallelo anche i carabinieri della compagnia Eur e del nucleo radiomobile, che si stanno prodigando per cercare di comprendere meglio cosa possa essere accaduto e cosa possa aver dato scanenato l’incendio.

Nel frattempo è arrivato anche il messaggio del presidente del municipio XI Gianluca Lanzi, che intervistato da RomaToday ha dichiarato:

Ringrazio i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di stato, il gruppo “Marconi” della Polizia locale e la protezione civile di Roma Capitale per l’intervento che sta richiedendo un ingente impiego di uomini e mezzi.

Le immagini del rogo

Le immagini dell’incendio apparse sui social sono impressionanti e mostrano il tetto della struttura e diverse aree circostanti ricoperti da violente fiamme che hanno generato un’alta colonna di fumo denso che si è così levata minacciosa sulla città. Non risultano, per fortuna, feriti nell’incidente.