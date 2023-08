Un violento incendio è divampato durante la notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto 2023, in un appartamento popolare a Bruzzano, in provincia di Milano.

Bruzzano, violento incendio nella notte: distrutto un appartamento

Un violento incendio è divampato nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto 2023, in un alloggio di edilizia popolare a Bruzzano, quartiere della periferia nord di Milano. Sono stati momenti di grande paura, perché l’incendio è stato molto violento. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e hanno operato su un’autoscala per estinguere le fiamme. Le cause del rogo al momento sono ancora sconosciute, ma un appartamento ad un piano alto dell’edificio, situato in Via Alessandro Bisnati 7, è stato completamente distrutto.

Incendio a Bruzzano, distrutto un appartamento: due feriti

Alcuni appartamenti del palazzo sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco. Due uomini, di 41 e 43 anni, sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il primo ha riportato delle ustioni ad una mano mentre il secondo è stato ricoverato a causa di un’intossicazione da fumo. Si indaga sulle possibili cause di questo violento incendio.