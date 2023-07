Inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori: in arrivo l'autopsia e la tac sul ...

Inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori: in arrivo l'autopsia e la tac sul ...

Prosegue l’inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, avvenuta lo scorso 19 luglio. Ci sono infatti ancora diverse ombre sulla scomparsa dell’intellettuale, venuto a mancare all’età di 70 anni.

Disposta l’autopsia sul cadavere di Andrea Purgatori per martedì prossimo

Per fare luce sulla scomparsa dell’ex volto di Atlantis, la procura di Roma ha deciso di disporre l’esame autoptico sul suo cadavere, in programma martedì prossimo, il 25 luglio. C’è infatti il sospetto che ci sia stato un utilizzo “indebito” della radioterapia. A sollevare dei dubbi nel merito della questione è stata la famiglia di Purgatori, che intende verificare se il giornalista avesse davvero delle metastati al cervello come possibile conseguenza di un carcinoma che aveva sviluppato ai polmoni.

Mercoledì è inoltre in programma la Tac

Parallelamente all’autopsia il medico legale nominato dagli inquirenti e quello dei familiari di Purgatori effettueranno mercoledì prossimo, il 26 luglio, anche esami radiologici tra cui una Tac. Al momento, a seguito dell’atto di denuncia presentato in procura, sono due persone le persone indagate per la morte di Purgatori, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Le analisi sul corpo senza vita dell’uomo dovrebbero teoricamente fare luce sul suo stato di salute nelle ultime settimane prima della morte.