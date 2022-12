Incidente a Castions di Zoppola, morta una giovane madre di 34 anni: addio a Jessica Cimarosti

È morta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, Jessica Cimarosti, la donna era rimasta coinvolta in un incidente a Castions di Zoppola.

Una donna di 34 anni, Jessica Cimarosti, è morta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, dopo che è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Castions di Zoppola.

Jessica Cimarosti muore a soli 34 anni: vittima di un incidente stradale

È una vera e propria tragedia quella che ha colpito la famiglia di Jessica Cimarosti, una giovane madre di appena 34 anni, che è rimasta vittima di un incidente stradale ed è morta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022.

La donna nella giornata di sabato 10 dicembre 2022 è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale, che si è consumato in via Dominis, a Castions di Zoppola.

Nell’incidente oltre alla vittima sono rimaste coinvolte anche altre due persone, che viaggiavano su un’altra vettura, una delle due è un ragazzo di 23 anni, che attualmente è ricoverato in gravissime condizioni.

Il trasferimento di Jessica in ospedale e i tentativi di salvarla: tutti i dettagli

In seguito all’incidente che ha coinvolto la 500 guidata da Jessica Cimarosti ed una Peugeot 4007 con a bordo un anziano e il nipote, tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul posto.

Le condizioni di Jessica sono apparse sin da subito critiche e per questo motivo la giovane è stata immediatamente trasferita all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

I medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita alla giovane madre, che è stata persino sottoposta ad un intervento chirurgico, ma purtroppo nulla è servito a tenerla in vita.

La morte di Jessica Cimarosti, una giovane madre amata da tutti

Jessica Cimarosti era madre di una bambina di appena 3 anni e nella vita era una commessa presso una macelleria di Castions di Zoppola, lascia a compiangere il dolore per la sua prematura scomparsa la sorella e i suoi amati genitori.

La morte della 34enne ha sconvolto le cittadine di Castions di Zoppola e quella di Maniagolibero, che ricorderanno per sempre Jessica come una ragazza estremamente solare, gentile e disponibile.