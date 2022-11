Incidente a Fiumicino: morto un 64enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 29 novembre 2022, in un incidente stradale nei pressi di Fiumicino ha perso la vita il 64enne Rodolfo Infantino.

La dinamica dell’incidente

Campano d’origine e romano d’adozione, Rodolfo Infantino era in sella alla sua moto nel momento dell’incidente, avvenuto in via dell’Aeroporto, nel tratto di strada dopo il Ponte della Scafa che collega Fiumicino a Ostia. Il motociclista si è scontrato con un’auto Volkswagen intorno alle 16:45, mentre viaggiava in direzione dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, nel senso di marcia opposto alla macchina.

I soccorsi sono stati vani

Appena scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, insieme agli agenti della polizia locale di Fiumicino che si sono occupati della gestione della viabilità, su cui per ore hanno gravato le pesanti ripercussioni del frontale. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, i traumi riportati da Infatino hanno intaccato gli organi e gli sono stati fatali.

La polizia è adesso a lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non ci sono indiscrezioni su quale possa essere il carico della colpa per il motociclista deceduto e il soggetto alla guida della macchina tedesca.